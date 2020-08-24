توفي، اليوم، سبع بلحول، صحفي بإذاعة تيارت، إثر سكتة قلبية بمسكنه العائلي ببلدية فرندة، حسبما علم من مقربين منه. وارتبط اسم الفقيد بالحصص المخصصة للفلاحة منها" الأرض و الفلاح" التي كان ينشطها، والحصة التحسيسية " طريق السلامة" ومثابرته في عمله خارج الإذاعة بإنجاز روبورتاجات وحوارات وتغطيته لكل الأنشطة التحسيسية و الوقائية لوباء كورونا، حتى أطلق عليه " صاحب المهمات"، وعرف بطيبته و مزاجه المرح.

وعمل قبل التحاقه بالإذاعة متعاونا مع عدة جرائد وطنية بداية بجريدة منبر الغرب، صوت الغرب، ثم مراسلا لإذاعة تيارت من دائرة فرندة، قبل أن يلتحق بطاقم الإذاعة سنة 2012، و انضم لجمعية الصحافيين والمراسلين في بداية مشواره، واحتك بعدد من الزملاء الذين سبقوه في الميدان.

وترك الفقيد البالغ من العمر 50 سنة، ابن و إبنة وعدد من الزملاء الذين أحبوه لطيبة قلبه، من الصحافة المكتوبة والمرئية و المسموعة، وداعا بلحول..