نظم صباح اليوم العشرات من تجار الخضر والفواكه واللحوم بالتجزئة الناشطين بالسوق المغطى بحي عين بوعكاز ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب ولاية البويرة، احتجاجا أمام مقر البلدية للمطالبة بفتح السوق.

وحسب المحتجين فإن قرار والي ولاية البويرة الأخير الذي أعطى الضوء الأخضر لفتح الأسواق اليومية بكل من بلديتي الأخضرية والبويرة واستثنى عين بسام ومشدالة وسورالغزلان هو قرار قاتل في حقهم، على اعتبار أنهم ارباب عائلات والتجارة هي مصدرهم الوحيد للاسترزاق، كما كشف البعض أنهم لم يتحصلوا عن المنح التي أقرتها الدولة للمتضرريين خلال الجائحة. المحتجون أكدوا استعدادهم لتوفير كل سبل الوقاية والنظافة من أجل توفير محيط نظيف لمرتادي السوق اليومي لمدينة عين بسام. كما أكدوا أن بعضهم ممن تعرضت سلعهم إلى التلف جراء الغلق الذي طال.

ودعا المحتجون الوالي إلى اتخاذ قرار يعيد لهم حقهم و نشاطهم بالسوق المغطى.