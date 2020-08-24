كشف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، اليوم الإثنين، أن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة سينطلق قريبا في العمل إلى جانب مجموعة من الأطر القانونية لتنظيم عملها وتسهيله.

وقال وليد ياسين للاذاعة الجزائرية، عبر القناة الأولى، أن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة تم إنشاءه "وننتظر صدور الإطار القانوني في الجريدة الرسمية في قادم الأيام لإطلاقه والبدء باستقبال طلبات التمويل عن طريق بوابة إلكترونية لتفادي الحواجز البيروقراطية، مشيرا إلى أن من ضمن التسهيلات تشمل الإعفاءات الضريبية والتمويل إلى جانب الاستفادة من خدمات الحاضنات والمسرعات لافتا إلى أن هناك 18 حاضنة من بينها 14 في العاصمة وأن الوزارة تعتزم إنجاز حاضنة في كل ولاية.

وأكد الوزير أن العمل بالتصريح جاء لتجاوز العقبات البيروقراطية ومشاكل التمويل التي لا تتماشى مع متطلبات هذه المؤسسات التي تتطلب حلول ذكية وبرمجيات وقد تم إنجاز إطار قانوني يمكن حاملي المشاريع من الحصول على التمويل وإقامة مشاريعهم والتصريح بها والتعرف عليها حتى قبل انشائها.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن وزارته بصدد تحضير مجموعة من الأطر القانونية للتعريف بالشركة الناشئة وحاضنة الأعمال والنظام التصريحي والشكل القانوني للشركة إلى جانب مقترحات لقانون المالية التكميلي وقانون المالية 2021 الذي هو قيد الدراسة بوزارة المالية.

ويرى وليد ياسين أن المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسة المصغرة وهي شركة مبتكرة لديها القابلية للنمو السريع ،اُنشئت حديثا في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي.