قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الإثنين إن الشرطة في باريس واجهت هجمات كما تعرضت بعض المتاجر للتخريب ليل الأحد عقب خسارة باريس سان جيرمان من بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب دارمانين عبر تويتر "وحشية هؤلاء المجرمين الليلة الماضية تسببت في إصابة 16 من عناصر الشرطة والهجوم على 12 متجرا وتخريب حوالي 15 سيارة". وفاز بايرن 1- صفر على سان جيرمان في المباراة النهائية في لشبونة بالبرتغال. واشتبك مشجعون لسان جيرمان مع الشرطة في باريس خلال وقت سابق يوم الأحد وألقى البعض بمقذوفات على سيارات الشرطة خارج ملعب بارك دي برينس مقر الفريق وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع كما ظهر في لقطات انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي.