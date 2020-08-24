يتنافس الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لاعب نادي الريان، مع أكرم عفيف لاعب نادي السد، وأدملسون جونيور لاعب الدحيل على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

وعقد مجلس أمناء الجائزة، اجتماعا عن بعد، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2019-2020، واعتماد الأسماء النهائية في كل فئة من الجوائز التي تخضع للتصويت.

وجرى ترشيح 3 لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، وهم همام الأمين لاعب نادي الغرافة وطارق سلمان لاعب نادي السد، وخالد منير لاعب نادي الوكرة.

أما جائزة أفضل مدرب، فجرى ترشيح ثلاثة مدربين وهم تشافي هيرنانديز نادي السد ودييجو أجيري نادي الريان وسلافيسا يوكانوفيتش نادي الغرافة.

فيما سيكون الصراع على أشده في جائزة أفضل لاعب، بين ياسين براهمي وأكرم عفيف وأدملسون جونيور.

وتوج الدولي الجزائري لفريق الريان، براهيمي هدافا لدوري نجوم قطر بفضل هدفه في مرمى الوكرة خلال الجولة الأخيرة من البطولة، حيث احتل صدارة الهدافين لموسم 2019/2020 بـ15 هدفا مناصفة مع النجم الدولي القطري لفريق السد أكرم عفيف، ويعتبر براهيمي، رابع جزائري يتوج هدافا للدوري القطري في التاريخ بعد رابح ماجر، عمران وكذا بغداد بونجاح.

جدير بالذكر، أنه ستتم عملية التصويت من خلال إرسال الاستمارات إلى الجهات المعنية المخولة بالتصويت، ويتم بعد ذلك فرز الاستمارات واعتماد النتائج والإعلان عن الفائزين.

كما قرر مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، إلغاء حفل الجائزة هذا الموسم، بسبب الظروف الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإعلان عن المرشحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد القطري ومؤسسة دوري نجوم قطر.