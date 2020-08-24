تجمع نهار اليوم الإثنين مجموعة من عمال المساعدة على الإدماج المهني و الشبكة الاجتماعية، أمام مقر ولاية ميلة مجددين بذلك حركتهم الاحتجاجية التي توقفت بسبب وباء كورونا.

ويرفع المحتجون جملة من المطالب،أهمها التعجيل بإدماج العمال في مناصب عمل دائمة، احتساب سنوات العمل والخبرة في التقاعد، التعويض بأثر رجعي عن سنوات العمل، إعادة إدماج المفصولين بدون وحهة حق.

وقد رفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات تلخص معاناتهم أهمها:"لا خضوع لا رجوع، الإدماج حق مشروع" كما طالب أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحكومة بالوفاء بوعودها اتجاه العمال من خلال إدماجهم.