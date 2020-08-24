سجل تراجع في عدد القتلى جراء حوادث المرور على المستوى الوطني خلال الاشهر السبعة الاخيرة وذلك بنسبة أزيد من 21 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، اليوم الإثنين، في بيان لها أنها سجلت 10554 حادث مرور على المستوى الوطني أدى إلى وفاة 1549 شخص و جرح 14244 شخص آخر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مشيرة إلى أن جميع هذه المؤشرات عرفت تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و هكذا سجلت المندوبية تراجعا في عدد الحوادث بنسبة 74. 23 % و في عدد القتلى (- 33. 21 %) و كذا فيما يخص الجرحى (- 67. 25 %) من يناير إلى يوليو 2020 مقارنة بنفس الفترة لـ 2019 .