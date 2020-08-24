استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الإثنين، سفير جمهورية الهند، ساتبير سينغ الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهمته بالجزائر حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم سعادة سفير جمهورية الهند ساتبير سينغ الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهمته بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده لدى الجزائر". وجرى اللقاء بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد دايج وفق ما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية.