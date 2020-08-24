شرع وزير التجارة كمال رزيق ، اليوم الإثنين، في زيارة عمل و تفقد إلى ولاية تمنراست لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، قبل أن يحل غدا الثلاثاء بولاية إليزي، حسبما

وأفاد بيان لوزارة التجارة أن الوزير رزيق حل بولاية تمنراست رفقة وفد وزاري هام يتقدمه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وتهدف زيارة العمل والتفقد هذه "لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية الصادر مطلع الشهر الجاري بالجريدة الرسمية" .

إلى جانب ذلك، سيقوم الوزير بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار.

ويقضي هذا الإجراء، حسب بيان الوزارة، بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" إلى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد. كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة إلى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين .