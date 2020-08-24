خرجت حشود من منكوبي حي الخربة و240 مسكنا المتضررين من زلزال 7 أوت، اليوم الاثنين، في احتجاجات، أين تجمعوا أمام مقر ولاية ميلة، للمطالبة بالتعجيل في التكفل بهم، وتوضيح الرؤية أكثر.

وقال بعض المحتجين بأن عملية التكفل التي تتحدث عنها السلطات، لا زال يكتنفها الكثير من الغموض، ولا إجراءات ملموسة لحد اليوم. وأكد المنكوبون الذين تجمعوا بطريقة سلمية أن الوالي الذي اجتمع بممثلين عنهم أمس، حيث تمت مطالبتهم بتقديم ملفات، لكن الرؤية تبقى غامضة، خاصة بالنسبة لطريقة التعويص، ومنح السكنات أو القطع الأرضية ، أو حتى طريقة تعويض تكاليف الكراء، والأكثر من ذلك يقول أحد المنكوبين أن الكثير من العائلات وبعد مرور 17 يوما كاملا لا زالت لم يحصل على الخيم، وأبناؤها مشتتون بين الأقارب، في حين هناك من استفاد من خيم دون وجهة حق.

ويطالب المنكوبون والي الولاية بالإسراع في توضيح الرؤية بالنسبة لكل حالة وكيفية التعويض، مع التكفل بالعائلات التي لازالت تائهة.

كما طالبوا بتكفل أحسن وعناية أكثر بالمقيمين في المخيم، وخاصة أن ليلة أمس الأول تم تقديم وحبة عشاء غير لائقة و تفتقد لشروط النظافة، وحفظ المأكولات والمواد والمياه وفق شروط النظافة المطلوبة حفاظا على سلامة المنكوبين.