عانى و لايزال زبائن بريد الجزائر في الجهة الغربية لولاية البليدة، من الطوابير الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، والتي أصبحت ظاهرة يومية، منذ انتشار وباء كوفيد 19 ، وتعقدت أكثر مع انعدام ونفاد السيولة النقدية قبل منتصف النهار، الأمر الذي أثار غضب الزبائن و دفع بهم للإحتجاج .

مثال الحال، من البريد المركزي بدائرة العفرون، والوكالات الفرعية بأحيائها الشعبية، مثل حي "لا سيتي " ، أين يجد زبائن بريد الجزائر، أنفسهم وسط مخاوف الإصابة بالعدوى بالفيروس الوبائي، و يضطرون في غالب الحال العودة إلى بيوتهم ، دون أن يسحبوا دينارا واحدا ، بالرغم من الانتظار في طوابير طويلة ، وعلى مدار يومين إلى ثلاثة أيام ،

و في كل مرة يردد موظفو بريد الجزائر على مسامعهم ، أن النقود نفدت و ليس لديهم أي خيار ، سوى الانتظار لفترة ما بعد الظهيرة ، أو العودة في اليوم التالي ، و خشيتهم أنهم بعد كل تلك المشقة، أن يكون المصير مثل الأيام الأخرى ، نفاد في السيولة النقدية.

أعرب بعض " الضحايا المتعبين " ، عن مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات السلطات المركزية، والتي جاءت تبعا لتصريحات رسمية ، والداعية إلى فتح تحقيقات حول ما يحدث ببريد الجزائر، وبالتحديد حول نقص السيولة المالية، للتخفيف من معاناتهم، وإعادة الأمل لهم و الثقة في مثل هذه المؤسسات ، والتي أصبح الإقبال عليها " كابوسا " حقيقيا .