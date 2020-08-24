تمكن فريق في جامعة كوليدج لندن من بناء شبكة أنترنت فائقة السرعة، قادرة على نقل بيانات بمعدل بلغ 178 تيرابايت في الثانية، وهو ما حطم الرقم القياسي لأسرع معدل نقل بيانات في العالم، حيث يسمح بتنزيل كل مكتبة مسلسلات "نتفليكس" في أقل من ثانية.

وحقق فريق البحث، الرقم القياسي الجديد من خلال إرسال البيانات عبر شبكة ذات أطوال موجية أوسع بكثير من التي تستخدمها الألياف البصرية، حيث تستخدم البنية التحتية التقليدية ما يصل إلى 9 تيراهيرتز (THz)، في حين استخدم الفريق 16.8 (THz).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرقم القياسي السابق كان ملكا لخبراء في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا الاتصالات، والذين وصلوا في شهر أفريل الماضي، إلى سرعة نقل بيانات بلغت 172 تيرابايت في الثانية.

وقد بدأ الفريق طريقه إلى الشهرة من خلال الجمع بين تقنيات تعزيز الاتصال المختلفة، التي يمكن أن تعزز قوة الإشارة على نطاق أوسع، ثم قاموا بزيادة السرعة من خلال تطوير تشكيل هندسي جديد للتلاعب بخصائص كل طول موجي فردي.

واختار الباحثون تلك التقنية، لأنه يمكن إضافتها إلى البنى التحتية الحالية بتكلفة معقولة، حيث لن يتطلب الأمر سوى تحديث كابلات الألياف البصرية، إذ تبلغ تكلفة الطريقة الجديدة حوالي 20 ألف دولار، في حين تبلغ تكلفة تركيب كابلات بصرية جديدة حوالي 600 ألف دولار.