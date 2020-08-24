كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام سعيداني، عن الإجراءات الوقائية التي سطرتها لاستقبال الدخول الجامعي الجديد بإحداث بروتوكول "إطار" الذي يضبط ملزمات استئناف الدراسة على مستوى الجامعات، وهذا للحفاظ على صحة الأسرة الجامعة معتبرا ذلك من أولويات القطاع.

وأوضح سعيداني، لبرنامج "هذا الصباح" بالتلفزيون العمومي، أن البروتوكول "الإطار" الذي وضعته وزارة التعليم العالي تم استحداثه بالتشارك مع الشركاء الاجتماعيين من أساتذة ونقابات الأساتذة، الجمعيات الطلابية ونقابات الطلبة، ويرتكز البروتكول على أربع نقاط أساسية هي بروتوكل صحي لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ولا وجود لسنة جامعیة بیضاء.

ومن جهة أخرى طمأن سعيداني الطلبة بخصوص السنة الجامعة 2019 – 2020 ، مؤكدا أنه لا وجود لسنة بيضاء، وبعد إقرار الحجر الصحي في 12 مارس الماضي، تم توقيف الدراسة حضوريا، حيث باشر القطاع في تقديم دروس عن بعد، ومؤكدا أن السنة الجامعية ستتختم في ظروف جيدة هذا باستكمال البرامج البيداغوجية خلال منتصف سبتمبر، موضحا أن ثلثي البرامج البيداغوجية المقررة لسنة 2019 ـ 2020 قد استكملت وبقي منها الثلث فقط.

وقال المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، أن الدخول التدريجي بدأ أمس الأحد 23 أوت، وخلال شهر سبتمبر بالنسبة للطلبة المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنوات الدراسية الأخيرة ماستر 2 والسنة الخامسة بالنسبة للطلبة المسجلين في إطار مهندس دولة ثم المدارس العليا للأساتذة المسجلين في السنوات الثالثة الرابعة والخامسة.