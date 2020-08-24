قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الإثنين إن الشرطة في باريس واجهت هجمات كما تعرضت بعض المتاجر للتخريب واعتقل 158 شخصا عقب خسارة باريس سان جيرمان من بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد.

وكتب دارمانين عبر تويتر "وحشية هؤلاء المجرمين الليلة الماضية تسببت في إصابة 16 من عناصر الشرطة والهجوم على 12 متجرا وتخريب حوالي 15 سيارة".

وقالت شرطة باريس إنها اعتقلت 158 شخصا للاشتباه في ارتكاب أعمال تخريب حيث وقعت معظم الحوادث في شارع الشانزليزيه عندما احتشد عدد كبير من المشجعين أثناء المباراة.

واشتبك مشجعون لسان جيرمان مع الشرطة في باريس خلال وقت سابق يوم الأحد وألقى البعض بمقذوفات على سيارات الشرطة خارج ملعب بارك دي برينس مقر الفريق وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع كما ظهر في لقطات انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت شرطة باريس أنه نتيجة للمشاكل ستغلق الحانات بمحيط استاد بارك دي برينس من مساء اليوم الإثنين وحتى صباح الثلاثاء.