توصلت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية مؤخرا إلى اتفاق مع شريك خاص لاستثمار حوالي 2 مليار دج لإعادة بعث مصنع المصابيح الكهربائية الواقع بالمنطقة الصناعية لبلدية المحمدية (ولاية معسكر)، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية موازر جيلالي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات ذات المسؤول على هامش تدشين نقطة بيع جديدة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بمدينة المحمدية (معسكر)، قائلا أنه "تم مؤخرا الاتفاق مع شريك جزائري خاص على إعادة بعث مصنع المصابيح الكهربائية التابع للمؤسسة والواقع بالمنطقة الصناعية ببلدية المحمدية والمتوقف حاليا عن العمل عبر استثمار مبلغ مالي بحوالي 2 مليار دج لتحديث وسائل الإنتاج بشكل يسمح بصناعة مصابيح كهربائية حديثة وتوسيع نشاطه ليشمل صناعة آلات وتجهيزات كهربائية."

وأضاف موازر أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهذا الاستثمار الذي سيوفر 300 منصب عمل وتأخر انطلاق العمل فيه بسبب الظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ويتم التحضير لإطلاق الأشغال بداية سنة 2021 على أقصى تقدير.