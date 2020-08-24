تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة

أخبار الوطن
24 أغسطس 2020 () - إسلام.ب
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر المنزلي على بلدية القالة بولاية الطارف لمدة 14 يوما في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للوزارة "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية الطارف، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات المحلية المختصة، عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي على بلدية القالة لمدة 14 يوما، من الساعة العاشرة (22:00) مساء إلى الساعة الخامسة (05:00) من صباح اليوم الموالي وهذا ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أوت 2020".

وأضاف نفس البيان "ينجم عن تمديد هذا الحجر المنزلي الجزئي التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

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