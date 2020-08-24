أحتج اليوم، أساتذة الاحتياط في البليدة، و طالبوا الوزارة الوصية، ان تتدخل، و تضغط على إدارة التربية بولايتهم، نشر قوائم الأساتذة المعنيين بالتوظيف، سواء عبر موقعها الالكتروني، او النشر الكلاسيكي المتعارف عليه.

الوقفة الاحتجاجية، كشف بشأنها ممثلون عنهم لـ" الخبر "، أنه على خلاف ولايات الوطن، فإن البليدة لم تنشر قوائم الأساتذة المعنيين بالتوظيف في المناصب الشاغرة، و أنهم في كل مرة يقتربون من مقر مديريتهم لا يجدون أي جواب شافي، يطمئنهم و يوضح لهم إلى أين وصلت الأمور، و أن المعلومات التي بحوزتهم و غير الرسمية، بينت لهم أن الإدارة استدعت نحو 515 أستاذ احتياط، من أصل الفي ( 2000)، كما أنها لم تكشف عن رقم المناصب الشاغرة، على عكس بقية مديريات الوطن ، و هو ما جعلهم يشتبهون في عدم نشر القوائم، و يشكون في حقيقة قوائم اساتذة الاحتياط، بالرغم من التعليمات و التوجيهات ، الصادرة عن الوزارة الوصية، بالعمل بشفافية في نشر القوائم.