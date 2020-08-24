بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 41858 حالة، منها 398 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين.

ولم تسجل 21 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية عنابة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ75 إصابة تليها الجزائر العاصمة بـ53 إصابة ثم تيزي وزو بـ35 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4346 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3345 حالة ثم البليدة بـ3111 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4346 (+53)

وهران: 3345 (+21)

البليدة: 3111 (+14)

سطيف: 2875 (+16)

قسنطينة: 1442 (+13)

باتنة: 1400 (+11)

بجاية: 1394 (+1)

ورقلة: 1211 (+0)

بسكرة: 1181 (+10)

تيبازة: 1171 (+10)

المسيلة: 1121 (+23)

الجلفة: 1100 (+2)

عنابة: 1066 (+75)

الوادي: 1039 (+15)

البويرة: 1019 (+0)

تلمسان: 1001 (+14)

تيارت: 881 (+0)

عين الدفلى: 713 (+0)

المدية: 704 (+0)

بومرداس: 698 (+26)

تبسة: 692 (+4)

مستغانم: 665 (+13)

الأغواط: 652 (+0)

عين تموشنت: 623 (+7)

أدرار: 619 (+6)

أم البواقي: 607 (+2)

جيجل: 603 (+6)

تيزي وزو: 590 (+35)

خنشلة: 570 (+0)

قالمة: 450 (+0)

سكيكدة: 449 (+3)

غرداية: 421 (+4)

برج بوعريريج: 409 (+0)

سيدي بلعباس: 390 (+12)

تيسمسيلت: 363 (+0)

ميلة: 348 (+0)

بشار: 341 (+1)

معـسكر: 321 (+0)

سوق أهراس: 304 (+0)

نعامة: 251 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

الشلف: 194 (+0)

تمنراست: 194 (+0)

تندوف: 189 (+0)

غليزان: 169 (+1)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 63 (+0)