نظمت مجموعة من أنصار نادي شبيبة القبائل ، صباح اليوم الإثنين، وقفة إحتجاجية أمام المدخل الغربي لمركب أول نوفمبر بتيزي وزو للمطالبة برحيل الرئيس الحالي للنادي شريف ملال، حيث كانوا من حين لأخر يرددون "ملال ديقاج"، بمعنى إرحل يا ملال .

شارك في هذه الوقفة الإحتجاجية عشرات من الانصار إستجابة لنداء وجه عبر صفحات الفايسبوك لتنظيم مسيرة بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، التي تحولت إلى تجمع دام حوالي ساعة من الزمن، قبل أن يقرر المشاركون فيها تعيين وفد عنهم متشكل من 7 أشخاص لمقابلة مدير الشباب و الرياضة لولاية تيزي وزو، لمطالبته بالتدخل لإنهاء مهام الرئيس الحالي للشبيبة، بإعتباره في إعتقادهم أنه يودي الفريق للهاوية.

للإشارة تحسبا لهذه الحركة الإحتجاجية، جندت مديرية أمن ولاية تيزي وزو أعوان فرقة مكافحة الشغب، الذين تم توزيعهم على طول شارع لعمالي أحمد تأهبا لأي طارىء.

يذكر أن مسيرو فريق شبيبة القبائل اعتبروا هذه الوقفة الإحتجاجية " لا حدث"، حسب تصريح أحد منظمي الندوة الصحفية بمقر النادي أمس الأحد.