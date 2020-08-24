وقع بين أيدي عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 02 بأمن ولاية بشار، شخص محل أمر بالقبض عن قضية حيازة عتاد حربي من الصنف الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة ونقل عن طريق العبور للمخدرات قصد البيع والتخزين والتوزيع من طرف جماعة إجرامية منظمة، استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وكشف مصدر مسؤول لـ"الخبر" أن العملية تمت على إثر استغلال قائمة الأشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية المختصة، أين تم التوصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن أحد المبحوث عنهم تم رصده على مستوى مدينة بشار، هذا الأخير ورغبة منه للتواري عن المصالح الأمنية وتمويهها، قام بتغيير هيأته المعهودة.

وكشف ذات المصدر أن التحريات في القضية، مكنت من رصد وتوقيف المشتبه فيه على مستوى حي الدبدابة، هذا الأخير وبعد تنقيطه على مستوى قسم المحفوظات الخاصة، تبين أنه محل صورة حكم نهائي للسجن عن مجلس قضاء وهران عن نفس القضية، وكذا محل حكم غيابي عن قسم الجنح لدى محكمة بشـار، عن تهمة عدم الإعلام بالأسعار والمدان فيها بغرامة مالية قدرها 20.000 دج.

وتم تحويل المشتبه فيه ووضعه تحت تصرف فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة حسب نفس المصدر.