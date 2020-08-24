اشرف صبيحة اليوم الاثنين عبد المجيد منصر مدير التربية بتبسة رفقة مفتشي التربية الوطنية الموفدين من طرف الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات على تنظيم لقاء تنسيقي وتخضيري لتطبيق اليرتوكول الصحي اثناء اجراء البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وقد احتضنت اللقاء قاعة المؤتمرات الشهيد عباد الزين بخصور مدراء المتوسطات والثانويات، أين عرض مفتش التربية الوطنية مرازقة محمود المحطات الشاملة البرتوكول الصحي قبل واثناء دخول المترشحين لمراكز الاجراء وقال مدير التربية في تصريح للخبر ان كل الإمكانات المادية تم توفيرها لتطبيق البروتوكول الصحي لمنع انتشار عدوى كوفيد 19 من خلال البروتوكول المعتمد من اللجنة العلمية الوطنية وتطبقه مديرية التربية بصرامة.

وأشار المدير ان قطاع التربية اكتسب خبرة كبيرة في التحكم في مثل هذه الإمتحانات الرسمية غير انها تتم هذه السنة في ظرف عالمي خاص يستلزم تعاون الجميع موضحا ان افواج مراجعة الدروس ستنطلق غدا في افواج بـ15 طالب فقط وفقا للبروتوكول الصحي.

فيما سيتم التصرف مع طلبات الاعفاء وفق المرسوم المعمول به ودراسة الطلبات حالة بحالة وانتظار تعليمات جديدة.

وفي معرض تدخله قال مفتش التربية الوطنية مرازقة محمود أن البروتوكول الصحي يشمل مراكز الاجراء الاغفال والتجميع ويتم لتطبيق التعقيم الزامية الكمامة والتباعد والمراقبة الصحية تحت رقابة طبيب المركز ونائب مكلف بالوقاية والصحة.