ستسلم الرابطة المحترفة لكرة القدم درع البطولة الوطنية إلى نادي شباب بلوزداد في 26 أوات الحالي.

وجاء في منشور للنادي العاصمي على صفحته الرسمية في الفايسبوك، اليوم الإثنين "تلقى فريق شباب بلوزداد اتصالاً من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم الجزائرية، حيث تم تحديد موعد تسليم درع البطولة الخاص باللقب السابع في تاريخ الفريق يوم الأربعاء 26 أوت".

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر في 29 جويلية الماضي منح لقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020، المتوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، إلى المتصدر شباب بلوزداد رغم بقاء 8 جولات على النهاية.