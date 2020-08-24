



أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن مفهوم الثقافة يتجاوز الترف والتسلية، مضيفا أنها جزاء لا يتجزأ من مسار الإصلاح الاقتصادي.



وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين خلال إشرافه على إختام فعاليات الأيام الوطنية للباس التقليدي بقصر الثقافة “إن الثقافة تعد “مصدرا مهما من مصادر الثروة خاصة وأن الجزائر تحوز إمكانات هائلة “.



وفي هذا الصدد شدد الوزير الأول على عزم الدولة ” الاستفادة من كنوز الفن والتراث والفضاءات الثقافية وكذا المنتوج الثقافي والسهر على تحويليه على قطاع منتج ومساهم في مسار الإنعاش الاقتصادي بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الثقافة “.



