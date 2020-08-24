قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ"الاحتلال" بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.



وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس ”الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك“.



وقال نتنياهو إن بومبيو طمأنه بهذا الصدد. وبدأ الوزير الأمريكي جولة في الشرق الأوسط بزيارة للقدس بهدف إظهار الدعم الأمريكي لجهود السلام وبناء جبهة في مواجهة إيران. وتشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.



وقال بومبيو إن واشنطن تقدم الدعم العسكري للإمارات منذ أكثر من 20 عاما، وهي إجراءات وصفها بأنها ضرورية لمواجهة التهديدات المشتركة القادمة من إيران، عدو الكيان الصهيوني اللدود.



وأضاف ”نحن ملتزمون تماما بفعل هذا، وبتحقيق هذا وسنفعله بطريقة تحافظ على التزامنا تجاه الصهاينة وأنا واثق من أن هذا الهدف سيتحقق“.