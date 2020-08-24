قال وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن العلاقات الجزائرية الروسية علاقات متميزة، وتتسم بالتعاون المشترك.



وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة الكورونا أكدت جودة ومتانة العلاقات الجزائرية - الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلتها موسكو للجزائر، حيث كانت روسيا السباقة في مساعدة الجزائر على مواجهة هذا الوباء.



وتحدث بلحيمر عن مجمل الأوضاع في الداخل الجزائري والمحيط العربي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وقضية فلسطين.



وقال بلحيمر أن القضية الفلسطينية هي من الثوابت للسياسة الخارجية للجزائر، و الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ونحن مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها و حقوقها، ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات.



