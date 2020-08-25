في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يسعى الآباء والأمهات لتحسين وتقوية مناعة أطفالهم، كونها السبيل الوحيد للوقاية من الفيروس.

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث"، تقريرا عن أهم النصائح التي تساعد على تحسين المناعة الطبيعية لدى الأطفال.وتتمثل هذه النصائح فيما يلي: غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، حيث يساعد ذلك على القضاء على الجراثيم التي يمكن أن تصل بسهولة إلى الفم.

شرب الماء، بواقع 8 أكواب يوميا، بهدف الحفاظ على ترطيب الجسم. كما أن الماء يطرد البكتيريا من الجسم.

النوم الجيد غير المتقطع من 8 إلى 9 ساعات، من الضروريات لعمل الجسم والعقل بشكل صحيح وبالتالي التمتع بصحة جيدة.

ينبغي الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا كون تجويف الفم مركزا للكائنات الحية التي تتكاثر ويمكن أن تسبب تسوسا والتهاب اللوزتين وأمراض أخرى في تجويف الفم.

الحرص على نيل كافة التطعيمات المتاحة لما لها من دور في الوقاية من الأمراض المعدية.

يجب الحرص على وزن الطفل بحيث لا يعاني من نقص التغذية أو زيادة الوزن، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وأيضا غير المعدية.

ممارسة التمارين الرياضة بانتظام، حيث أن الأمر يكون مفيدا للغاية للصحة البدنية وكذلك للصحة العقلية، ما يعزز المناعة.