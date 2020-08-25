تعاقدت إدارة مولودية وهران بقيادة الطيب محياوي، مع الحارس حسام ليمان، ليصبح ثاني لاعب ينظم لـ"الحمراوة" خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الوهراني اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" أن الحارس ليمان (30 سنة) والقادم من شباب قسنطينة، أمضى على عقد سيربطه بالمولودية لمدة موسمين.

وكان ليمان محل مطامع عدة أندية من الرابطة الأولى، على غرار شباب بلوزداد الذي حاول الظفر بهذه الصفقة، كما أن إدارة فريقه السابق شباب قسنطينة، هي الأخرى حاولت إقناعه على التجديد ومواصلة المغامرة في بيت "السنافر" لكنه في أخر المطاف فضل قبول عرض مولودية وهران. وفي إنتظار الإعلان عن صفقات جديدة، كانت إدارة المولودية، قد كشفت سابقا تعاقدها مع اللاعب عادل خطاب، مهاجم وداد بوفاريك الذي يعول عليه كثيرا لإعطاء دفعة نوعية للخط الأمامي.