تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من توقيف جمعية أشرار تحترف سرقة المنازل متكونة من 06 أشخاص بينهم قاصر و استرجاع جميع الأغراض المسروقة.

وتمت هذه القضية، بعد شكوى تقدمت بها سيدة تفيد بتعرض منزلها إلى السرقة من قبل مجهولين والتي طالت مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر وأغراض منزلية تمثلت في أثاث وأواني بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 70000 دينار، وعليه كثفت ذات المصالح تحرياتها لتتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم أين أسفرت عملية التفتيش لمساكنهم على العثور على حبل كان يستعمل في الولوج إلى المساكن محل السرقة، مع استرجاع الأغراض المسروقة.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم، وقدموا بموجبه أمام العدالة.