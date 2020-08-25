سجلت مصالح الحماية المدنية 17 حالة وفاة منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 أوت 2020، حسب حصيلة لذلت المصالح.

وجاء في بيان الحماية المدنية أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة منها 12 غرقا في الشواطئ الممنوعة على مستوى ولايات سكيكدة بـ 04 وفيات، بجاية و تيزي وزو بـ 03 وفيات، جيجل و بومرداس بـ 02 وفيتين وولايات عين تموشنت، وهران ومستغانم بـ 01 حالة وفاة ".

وأما فيما يخص جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، "قام أعوان الحراسة خلال نفس الفترة بـ 6331 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 4482 شخص وتقديم الإسعافات لـ 1405 أشخاص أخرين وتحويل للمراكز الصحية 353 مصطافا"، يضيف نفس المصدر.