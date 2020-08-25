ضمت قائمة وزراء الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اسم الكفيف وليد الزيدي كوزير للثقافة، ليكون بذلك أول وزير كفيف في تاريخ الحكومات في تونس .

ويعد الزيدي أول كفيف تونسي كان قد ناقش قبل سنة أطروحة الدكتوراه ويتحصل عليها ، في تخصص اللغة واللسانيات في كلية الآداب والفنون والإنسانيات في تونس.

ويعد تعيين الكفيف الزيدي وزيرا للثقافة ، حالة سابقة فبمصر عين الأديب طه حسين وزيرا للثقافة من قبل الرئيس الراحل أنور السادات.