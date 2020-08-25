أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نادي أولمبيك مرسيليا سجل ثلاث حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 بين طاقمه.

وكان مرسيليا سيستهل موسم 2020-2021 بمواجهة سانت إيتيان يوم الجمعة الماضي لكن الاتحاد الفرنسي أجل المباراة إلى الشهر المقبل لظهور أربع حالات إصابة مؤكدة في النادي.

وقال مرسيليا عبر تويتر "علم النادي للتو بوجود ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 بين الطاقم الاحترافي".

وأضاف أنه تواصل مع رابطة المحترفين قبل مباراته ضد بريست يوم الأحد. وشكلت الرابطة "لجنة كوفيد" لتقديم المشورة بشأن تأجيل المباريات.

وعندما يعلن ناد عن أكثر من ثلاث حالات مصابة بالفيروس تؤجل المباراة على الأرجح وفقا لبروتوكولات رابطة المحترفين المرسلة إلى الأندية.