أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، اليوم، في بيان لها عبرصفحتها في" فايسبوك " أنه تقرر تنظيم رحلة إجلاء إلى تونس عن طريق البر وذلك صبيحة يوم الإثنين 31 اوت 2020 عبر المعبر الحدودي أم الطبول،

وأضاف البيان أنه على المواطنين التونسيين الراغبين في العودة إلى تونس تسجيل أسمائهم وبياناتهم على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] قبل تاريخ يوم 29 أوت الجاري.

وأكد البيان على جميع المعنيين بعملية الإجلاء استظهار تحليل PCRووصل الحجز - voucher- بالنزل الذي ستتم فيه عملية الحجر الصحي الاجباري لدى السلطات التونسية المعنية في المعبر الحدودي أم الطبول.