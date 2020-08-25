كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي أهلي جدة تعتزم التصعيد بتقديم شكوى ضد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

ويغيب بلايلي عن المشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية. ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي التصعيد ضد المحترف الجزائري، بتقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظرا لعدم التزامه ببنود العقد مع النادي.

وأفادت ذات الصحيفة، أن الإدارة الأهلاوية لن تتراجع في قضية التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بلايلي، لعدم استفادة الفريق من خدمات اللاعب بعدما تخلف مرارا عن الرحلات التي كانت ستقله إلى المملكة العربية السعودية.