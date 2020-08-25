تنعقد الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يوم السبت 12 سبتمبر في مكان سيحدد لاحقا، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الأولمبية الوطنية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في بيان لها أنه "بعد رفع السلطات العمومية لقرارات حظر النشطات التنظيمية لعقد الجمعيات العامة وطبقا للقوانين العامة و الأنظمة المعمول بها تعلن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم السبت 12 سبتمبر المقبل لإتمام العهدة الأولمبية الحالية " .

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وافق في 12 مايو الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وقام بتعين نائبه الأول، محمد مريجة، كرئيس بالنيابة.

وقد أبقى براف الذي يرأس أيضا جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، على الترقب لعدة أسابيع، بعد استقالته "شفهياً" من رئاسة أعلى هيئة رياضية جزائرية، دون إخطار المعنيين كتابيا. وكان أعضاء المكتب التنفيذي قد رفضوا هذه الاستقالة وحاولوا تغيير رأيه. لكن براف أكد أنه "متعب" من "الهجمات المتكررة" ضده وضد "عائلته"

وعقب استقالة مصطفى براف، كُلّف بالرئاسة المؤقتة للجنة الأولمبية - تطبيقاً للنظام الأساسي للهيئة- محمد مريجة، مع التحضير للجمعيتين العاميتين العادية والانتخابية المقبلتين.

وستكون مهمة الرئيس القادم على رأس اللجنة الأولمبية استكمالا لما تبقى من العهدة الأولمبية التي ستمتد إلى ما بعد الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021، ليتم بعدها تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد لولاية جديدة".