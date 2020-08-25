سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 40 شخصا وجرح 1427 آخرين خلال أسبوع (الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 أوت 2020) في حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية مستغانم بوفاة 05 اشخاص و جرح 45 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 35 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5357 تدخل في نفس الفترة لتغطية 6408 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 356 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 419 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1631 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 266 سيارة إسعاف و 230 شاحنة مضخة.

كما قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 282 حريق منها 110 حريق غابة، 56 حريق أدغال، 80 حريق أحراش ، 36 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 1473 هكتار من الغابات، 694 هكتار من الأدغال، 1804 هكتار من الحشائش و كذا 32465 ربطة تبن 9527 شجرة مثمرة محروقة و 1929 نخلة.