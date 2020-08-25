شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الإثنين، على "الالتزام الصارم والتام" للوزارة في ترقية قطاع الصحة، بما يعكس تطلعات المواطنين من جهة العلاج و"الأمن الصحي في بلادنا".

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن بن بوزيد، خلال استقباله لمتعاملين اقتصاديين بمقر دائرته الوزارية "أكد إرادة واستعداد الوزارة للالتزام الصارم والتام من خلال مقاربة اقتصادية ضمن إرادة الحكومة في ترقية قطاع الصحة، الذي تولي له من الأهمية البالغة باعتباره قطاعا حساسا واستراتيجيا، يعكس تطلعات المواطنين من جهة العلاج والأمن الصحي في بلادنا".

وفي ذات السياق، أشاد بن بوزيد بـ"ضرورة فتح المجال أمام الشركاء الاقتصاديين" لفك كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية من خلال مقاربة تلبية احتياجات المواطنين من حيث الوفرة المستمرة لأدوية آمنة وفعالة، من جهة، وتطوير الأدوات القانونية والاقتصادية من جهة أخرى، عن طريق تضافر الجهود والإستماع والتشاور حول كافة الانشغالات والاقتراحات المطروحة ما بين جميع الأطراف الفاعلة.

وأضاف البيان أنه "في إطار مساعي الدولة لتطوير وتعزيز المنظومة الصحية وضمن برنامج اللقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين، استهل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الإثنين 24 أوت 2020 بمقر الوزارة، هذه اللقاءات باستقبال كل من المدير العام لشركة سانوفي - الجزائر، رأفت حنين والرئيس المدير العام لمخابر "بيكر"، رشيد كرار والرئيس المدير العام لمخابر "فراتر رازس"، عبد المجيد شرفاوي ومدير شركة "سيلولر بلاست"، خالي سفيان".

وعبر الشركاء الاقتصاديون خلال هذه اللقاءات عن امتنانهم بالاستقبال الحار الذي حظوا به، كما سلطوا الضوء على أنشطتهم.