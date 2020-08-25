أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزامه بضمان سلامة التلاميذ والأسرة التربوية ككل منذ انطلاق حصص المراجعة والمذاكرة وخلال الامتحانات الرسمية الوطنية وفي جميع المحطات المقبلة من خلال التنفيذ "الصارم" للبروتوكول الصحي الذي وضعته دائرته الوزارية للوقاية من جائحة كورونا "كوفيد-19".

ولدى تفقده عملية انطلاق حصص المراجعة والمذاكرة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، أكد الوزير أن "الحكومة وجميع السلطات المحلية وفرت وستعمل على توفير جميع المستلزمات المتعلقة بالبروتوكول الصحي"، مطمئنا "التزام الوزارة وبشكل صارم بكل الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في مختلف البروتوكولات التي وضعتها الوزارة وصادقت عليها اللجنة العلمية لوزارة الصحة وهذا "لإنجاح جميع المحطات المقبلة".

وحث الوزير مديري المؤسسات التعليمية على إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة والمذاكرة حسب خصوصية كل مؤسسة مع الحرص على تنظيم المراجعة في أفواج لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 15 تلميذا وضبط برنامج دقيق للمراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع أساتذة المواد المعنية، مع ضرورة تغطية المراجعة لكل المواد المعنية بامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وشدد الوزير على ضرورة "تنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية حركة التلاميذ مع تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية عند استقبال المستخدمين والتلاميذ المترشحين وكذا تهيئة القاعات المخصصة للمراجعة والمذاكرة بما يضمن تنفيذ البروتوكول الصحي الوقائي، خصوصا احترام معيار التباعد الجسدي (1.5 متر على الأقل)".

للإشارة سيتم اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في 7 سبتمبر المقبل و البكالوريا في 13 من نفس الشهر، فيما حدد تاريخ الدخول المدرسي في 4أكتوبر القادم .