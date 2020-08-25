ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، لقاء جمعه بالمسؤولين الأوائل لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة من أجل "توحيد الجهود والعمل على تحسين الخدمات وسعة تدفق الأنترنت لصالح المواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير"، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير أعلن خلال هذا اللقاء عن "تحرير حزمة من طيف الذبذبات، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، التي تعتبر موردا نادرا وثمينا، من أجل وضعها تحت تصرف المتعاملين بغية تحسين الخدمات من خلال التنسيق الوثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية".

وذكر البيان أن النقاش في هذا الاجتماع كان "صريحا ومثمرا"، حيث تم "الوقوف على مختلف الانشغالات التي أبداها المتعاملون في سبيل توفير التدفق العالي والعالي جدا وذلك التزاما بمبدأ أن التعامل مع مختلف المتعاملين العموميين منهم والخواص سيكون على قدم المساواة مع استثمارهم الحقيقي في الجزائر من أجل تحسين نوعية الخدمات وخلق مناصب الشغل".