قرر اليوم والي الجزائر العاصمة إعادة فتح شواطئ سيدي فرج شرق و غرب ببلدية سطاوالي.

و جاء في بيان لولاية الجزائر أنه "تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من إنتشار فيروس كورونا، ينهي السيد والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر مايلي :

إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق و غرب ببلدية أسطاوالي، المقاطعة الإدارية لزرالدة، إبتداءا من تاريخ 23 أوت 2020، وفق الشروط والتدابير الصحية الوقائية".