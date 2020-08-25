سجلت الجزائر انخفاضا محسوسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (398 إصابة أمس الإثنين و392 إصابة أول أمس الأحد)، وهو أدنى رقم تسجله الجزائر منذ مدة طويلة، ما يبين المنحى التنازلي الذي يعرفه عدد الحالات اليومية بعد بلوغه مستويات قياسية أواخر شهر جويلية الفارط باقترابه من حاجز 700 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 42228 حالة.

كما أعلن نفس المسؤول عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ما رفع العدد الإجمالي إلى 1456 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 29587 منها 218 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

وعرف عدد حالات المرضى المتواجدين في العناية المركزة انخفاضا من 37 حالة أمس الإثنين إلى 31 حالة اليوم، حسب ما كشف نفس المسؤول.