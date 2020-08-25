بوعسم: اعتقال الناشط الكويتي بتهمة "ازدراء الأديان"

BBC
25 أغسطس 2020 ()
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أثار اعتقال الناشط الكويتي الملقب باسم "بوعسم" غضب مغردين وذلك بعد اتهامه "بازدراء الدين" في إحدى تغريداته.

الكويت
Getty Images

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المغرد "محمد العجمي" يوم الثلاثاء بكفالة مادية قيمتها 500 دينار كويتي.

https://twitter.com/abo3asam/status/1298205605845401604?s=20

وبالرغم من إطلاق سراحه، فقد شكل الاعتقال المؤقت لبوعسم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ استنكر كويتيون اعتقال أي شخص بسبب "آرائهم الشخصية فقط"، خاصة في ظل قضايا الفساد وغسيل الأموال التي تشهدها الكويت في الآونة الأخيرة.

https://twitter.com/Alothman_Lama/status/1297838062404329472

https://twitter.com/Ebtehal_A/status/1297506834488623104

والمقصود من ذلك تداول مغردين لقضايا التجسس التي شهدتها الكويت وشغلت الرأي العام في البلاد، وذلك بعد الكشف عن تسريبات لتسجيلات مصورة، عن قيام ضباط في جهاز أمن الدولة، بوزارة الداخلية الكويتية، بالتجسس على حسابات مواطنين وأعضاء بمجلس الأمة، وشخصيات عامة. بالإضافة إلى قضية غسيل الأموال والتي اتهم بها عدد من المشاهير.

https://twitter.com/MansourYS/status/1297581070175670272

ويعرف المغرد بانتقاداته الواسعة ومواقفه المثير للجدل بعض الأحيان، بما يتعلق بقضايا سياسية ودينية ومجتمعية.

https://twitter.com/Bothayna_AlEssa/status/1297633962039410689

ورفض مغردون ما وصفوه بـ"الاستقواء بالسلطة على الرأي"، مهما كان الاختلاف كبيرا.

https://twitter.com/fayezalkandary/status/1297547086230102016

واستخدم مغردون وسوم الحرية_لبوعسم و #الحرية للمغردين تعبيرا عن تضامنهم مع معتقلي الرأي.

https://twitter.com/DrLailaAlkhayat/status/1297504442498064385

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