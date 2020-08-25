فيكتور لنديلوف: الشرطة السويدية توجه الشكر لمدافع مانشستر يونايتد لإمساكه لصا

BBC
25 أغسطس 2020 ()
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فيكتور لنديلوف.. مدافع مانشستر يونايتد
GETTY IMAGES
فيكتور لنديلوف.. مدافع مانشستر يونايتد

وجهت الشرطة السويدية الشكر لمدافع فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم لإمساكه لصاً سرق امرأة مسنة.

وقع الحادث في مدينة فاستيراس، مسقط رأس لنديلوف الواقعة على بعد 62 ميلاً إلى الغرب من العاصمة السويدية استوكهولم.

وقال بيان للشرطة إن "رجلاً في الثلاثينات من عمره يركب دراجة هوائية خطف حقيبة امرأة مسنة في التسعينات من عمرها".

وأفادت الأنباء بأن لنديلوف "ركض خلف الشخص المشبوه"، وأمسك به وثبته حتى وصلت الشرطة.

وفي بيان لها، قالت الشرطة السويدية إنها ترغب بـ "اقتناص الفرصة لتوجيه الشكر للشاهد على تدخله السريع والحكيم من أجل إعادة ممتلكات المدعية".

وتشير الأنباء إلى أن المرأة التي سُرقت حقيبتها عرضت شراء وجبة غداء للاعب الدولي السويدي البالغ من العمر 26 عاماً من أجل التعبير عن شكرها له على المساعدة التي قدمها لها.

والرجل الذي تم اعتقاله يشتبه بارتكابه جرائم سرقة وأخرى تتعلق بالمخدرات.

يذكر أن لنديلوف شارك في 35 مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، وساعد مانشستر يونايتد على تحقيق المركز الثالث في البطولة.

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