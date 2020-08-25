لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الرابط بين دائرتي مشرية (ولاية النعامة) وبوقطب (ولاية البيض)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 119 الرابط بين ولايتي النعامة والبيض وتحديدا بالمكان المسمى "تيسمولين" (البيض) على بعد 15 كلم عن مدينة مشرية في انحراف وانقلاب سيارة مما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص وفق نفس المصدر.

وقد لقي شخصان (رجل 58 سنة وامرأة 57 سنة ) حتفهما بمكان الحادث بينما لفظ الضحية الثالث البالغ من العمر 30 سنة أنفاسه الأخيرة بعد إجلائه نحو مستشفى "الإخوة شنافة " بمشرية .

وتم تحويل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمشرية.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.