بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 42228 حالة، منها 370 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

ولم تسجل 23 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية عالجزائر أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ77 إصابة تليها البليدة بـ40 إصابة ثم عنابة بـ30 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4423 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3373 حالة ثم البليدة بـ3151 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4423 (+77)

وهران: 3373 (+28)

البليدة: 3151 (+40)

سطيف: 2890 (+15)

قسنطينة: 1443 (+1)

بجاية: 1405 (+11)

باتنة: 1400 (+0)

ورقلة: 1217 (+6)

بسكرة: 1200 (+19)

تيبازة: 1187 (+16)

المسيلة: 1136 (+15)

الجلفة: 1100 (+0)

عنابة: 1096 (+30)

الوادي: 1039 (+0)

البويرة: 1032 (+13)

تلمسان: 1015 (+14)

تيارت: 881 (+0)

بومرداس: 722 (+24)

عين الدفلى: 713 (+0)

المدية: 704 (+0)

تبسة: 692 (+0)

مستغانم: 668 (+3)

الأغواط: 659 (+7)

عين تموشنت: 627 (+4)

أدرار: 624 (+5)

تيزي وزو: 610 (+20)

أم البواقي: 607 (+0)

جيجل: 603 (+0)

خنشلة: 570 (+0)

قالمة: 450 (+0)

سكيكدة: 449 (+0)

غرداية: 429 (+8)

برج بوعريريج: 409 (+0)

سيدي بلعباس: 393 (+3)

تيسمسيلت: 364 (+1)

ميلة: 348 (+0)

بشار: 342 (+1)

معـسكر: 323 (+2)

سوق أهراس: 304 (+0)

نعامة: 251 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

الشلف: 194 (+0)

تمنراست: 194 (+0)

تندوف: 189 (+0)

غليزان: 176 (+7)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 63 (+0)