توسعت قدرة استيعاب المستشفيات بولاية باتنة في إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا المستجد من 437 سريرا إلى 662 سريرا، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء المدير المحلي للصحة والسكان عيسى ماضوي .

و تم في هذا السياق تخصيص العدد الإضافي من الأسرة والمقدر عبر الولاية بـ 225 سريرا لاستقبال المرضى المصابين بوباء كورونا ,وفقا لما أوضح ذات المسؤول .

وأكد المتحدث أن مراكز التشخيص والتوجيه المتعلقة بكوفيد-19 المفتوحة حاليا عبر المدن الكبرى بولاية باتنة والتي استقبلت أكثر من 12600 حالة قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات التي بلغ إجمالي عدد الموجه لها 506 مرضى .

وأبرز بأنه تم إلى غاية اليوم فتح 7 مراكز عبر الولاية للتشخيص والتوجيه منها اثنين بمدينة باتنة والباقي عبر مدن عين التوتة و بريكة و نقاوس و رأس العيون و مروانة في انتظار فتح مركز ثامن بمدينة آريس وذلك حسب الطلب وكذا تماشيا وتطور الوضعية الوبائية بهذه الجهة .

و قد شهدت ولاية باتنة منذ بداية الجائحة إجراء 9318 تحليلا عياديا (بي . سي .آر) لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تسجيل خلال هذه الفترة ل 1759 حالة إصابة مؤكدة و 1422 حالة شفاء و158 حالة وفاة .

وتضم ولاية باتنة حاليا مخبرين لإجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 يقعان بمدينة باتنة الأول بمركز مكافحة السرطان الحكيم بلقاسم حمديكن والثاني تابع للقطاع الخاص, يضيف نفس المصدر.