قررت إدارة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، اللجوء إلى المحكمة الرياضية الجزائرية (تاس) فيما يخص قضية حرمان نادي الهضاب العليا من المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأكدت الإدارة السطايفية في بيان أنها تلقت مراسلة من طرف لجنة الطعون التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص الطعن المقدم من إدارة النادي التي اعترضت على قرار المكتب الفيدرالي في 29 جويلية الماضي المتضمن حرمان الوفاق من المرتبة الثانية والمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وحسب نفس البيان فإن لجنة الطعون أجابت بعدم الاختصاص، ما دفع الإدارة السطايفية إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى المحكمة الرياضية الجزائرية للدفاع عن حقوق الفريق، مؤكدة أنها مستعدة للذهاب بعيدا في القضية.