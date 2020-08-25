قامت، اليوم الثلاثاء، مصالح بلدية سكيكدة بالتعاون مع رجال الدرك الوطني بإخلاء شاطئ المحجرة من المستغلين الغير شرعيين، حيث حجزت عتادهم المتمثل في شمسيات وطاولات وكراسي، رجال الدرك الوطني كانت برفقتهم الكلاب فيما خصصت البلدية شاحنة لحجز العتاد المركون في المحشر، حسب نائب من البلدية الذي أكد لنا أن هؤلاء كانوا يبتزون المصطافين ويجبرونهم على كراء الشمسيات والطاولات التي فاق سعر الطاولة الواحدة، حسب نفس المصدر الـ1500 دينار جزائري و200 دينار للباركينغ.

هذا النوع من الابتزاز حرم العشرات من العائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام من استغلال هذا الشاطئ، حيث أن مافيا الطاولات تمنعهم من أخذ مكان على الشاطئ وتجبرهم على كراء طاولة واستنادا إلى مصادر عليمة فإن هذه المافيا كما يسمونها قد لجأت إلى هذا الشاطئ لكونه بعيدا عن الأنظار وتوافد المصطافين عليه متوسط، هذه العملية استحسنها المصطافون الذين كانوا على الشاطئ وتمنوا أن تتواصل خلال الأسبوع.