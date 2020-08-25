بادر بريد ميلة، اليوم الثلاثاء، بالتنقل إلى مخيم المنكوبين المتضررين من زلزال 7 أوت والكائن بملعب بلقاسم بلعيد، من أجل تسهيل عملية سحب أجور العمال ومعاشات المتقاعدين القاطنين في هذا المخيم، في إطار التكفل والتضامن مع متضرري الزلزال، وقد لقيت المبادرة استحسانا كبيرا من قبل المتضررين الذين أعربوا عن ارتياحهم للخطوة التي قامت بها مصالح بريد.

كما ستشمل العملية المخيمات الأخرى الموجودة في مارشو ومحطة الحافلات، وقد سخر للعملية عددا من الموظفين بمساعدة جمعيات من المخيمات.