أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء بإيليزي انه سيتم إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي تصريح على هامش زيارته اليوم الى ولاية إيليزي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسي بكاي، أكد الوزيررزيق ان هذا النوع من السجل سيمكن التاجر من ممارسة نشاطه التجاري عبر مختلف النقاط بإقليم الولاية التي يقطن فيها دون تقييده بالعنوان التجاري.

ويشمل هذا الاجراء الذي يرتقب ان يتم إطلاقه في غضون اسابيع قليلة مختلف الانشطة التجارية سيما الخدماتية منها، يضيف الوزير.

ويهدف هذا الاجراء الى تسهيل اجراءات الممارسة التجارية امام الشباب بالإضافة الى تلبية احتياجات المناطق النائية والمعزولة من مختلف الخدمات التي يوفرها التاجر المتنقل، خاصة تلك المناطق التي يصعب وصول التموين لها .

وأكد الوزير في ذات السياق ان هذا الاجراء سيتم رقمنته وإعداده في منصة رقمية تتيح للمواطنين الحصول على عناوين التجار المتنقلين والتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمونها مع اجراء طلبات فورية.