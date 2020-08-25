كشفت مديرية الحماية المدنية بولاية تبسة في بيان صحفي تسلمت الخبر نسخة منه انه منذ صبيحة اليوم 2020/08/25 سجلت وحداتها حوادث مرور متفرقة اسفرت عن وفاة شخص وإصابة تسعة آخرين:

فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لأجل حادثي مرور متفرقين:

الاول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب منجم الفوسفاط، اثر اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، اسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 20 سنة ،كما اسفر الحادث عن اصابة شخص اخر والبالغ من العمر حوالي 51 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات بئر العاتر.

فيما سجل حادث ثان على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى فوريس بعد انقلاب سيارة و اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 19 و23 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى عين زروق تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة أربعة اشخاص تتراوح اعمارهم 33 و62 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بنقرين في حادث اخر على مستوى حي 250 سكن بنقرين تمثل بانحراف سيارة واصطدامها بجدار لعيادة بيطرية و اسفر الحادث عن اصابة شخصين اعمارهما 05 سنوات و19 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات نقرين.